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TRABZONSPOR

"Bir Yunan yabimi Bagazetas" dedi sosyal medya yıkıldı! Bakasetas o taraftarla buluştu, renkli görüntüler

Sosyal medyada "Bir Yunan yabimi Bagazetas" sözleri ile viral olan Trabzonsporlu taraftar, Anastasios Bakasetas ile bir araya geldi.

Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas ile bir araya geldi.

"Bagazetas, bir Yunan yabimi" ifadelerini kullandığı röportaj ile sosyal medyada gündeme gelen Erdal Şahin, kulübün davetlisi olarak geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bakasetas ile buluştu.

Bakasetas sarıldığı Şahin'e, "Bir Yunan yabimi Bagazetas" yazılı 11 numaralı forma hediye etti.

Şahin ve Bakasetas birbirlerine karşılıklı, "Baba adamsın adam" şeklinde hitap ettiler. Taraftar, Bakasetas'ın ayağını da göstererek, "roket" ifadesini kullandı.

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