Bitlis'te lisede korku dolu anlar! Nefessiz kalan öğrenciye öğretmen müdahale etti

BİTLİS'te, nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi Veysel Aykut, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut, ağzındaki sakızı çiğnemeye başladığı anda sakız boğazına kaçtı.

Boğazına kaçan sakız sonucu nefes alamayan Aykut’un durumunu fark eden arkadaşları sırtına vurarak sakızı çıkarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca telaşla nöbetçi öğretmenleri olan Uğur Gür ve Kerem Güngör’ü çağırdı.

Aykut’un boğulduğunu anlayan öğretmenleri ise hemen heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.

Nefesi kesilen Aykut, öğretmenleri tarafından uygulanan hayat kurtarıcı hamle ile kurtarılırken, bu arada yaşananlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.