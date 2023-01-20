BIST 5.494
DOLAR 18,80
EURO 20,40
ALTIN 1.168,56
GÜNCEL

Sosyal medya tuzağı: Dövülerek bıçaklandı, telefonu ve 12 bin TL'si gasp edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir kişi sosyal medyadan tanışarak buluşmaya gittiği kadının arkadaşları tarafından önce darp edilip bıçaklandı sonra cep telefonu ve 12 bin lirası gasp edildi. Polisin çalışması sonucu kadınında aralarında yer aldığı 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 16 Ocak'ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluşmak için anlaştı.

Elvan U., birlikte olmak istediğini söylediği Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B., sokakta buluştuğu Elvan U. ile sohbet ettiği sırada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi. Baver K. ile Sedat K., “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi darp edip, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şahsın olayı polise anlatması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Şüpheliler Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bitlis'te lisede korku dolu anlar! Nefessiz kalan öğrenciye öğretmen müdahale etti
Bitlis'te lisede korku dolu anlar! Nefessiz kalan öğrenciye öğretmen müdahale etti
Bülent Arınç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması
Bülent Arınç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması
Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: “Tuzağa geldim”
Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: “Tuzağa geldim”
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'i Şanlıurfa zannetti! Herkes 'Gaziantep' diye bağırdı ama o devam etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'i Şanlıurfa zannetti! Herkes 'Gaziantep' diye bağırdı ama o devam etti
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a tepki: "Bu ekibi parayla movite edemezsiniz"
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a tepki: "Bu ekibi parayla movite edemezsiniz"
"Bir Yunan yabimi Bagazetas" dedi sosyal medya yıkıldı! Bakasetas o taraftarla buluştu, renkli görüntüler
"Bir Yunan yabimi Bagazetas" dedi sosyal medya yıkıldı! Bakasetas o taraftarla buluştu, renkli görüntüler
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada! Görenler şaşkına döndü
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada! Görenler şaşkına döndü
Şoför kendisi ile tartışan yolculara küstü, tepkisi önce beyin yaktı sonra kahkahaya boğdu
Şoför kendisi ile tartışan yolculara küstü, tepkisi önce beyin yaktı sonra kahkahaya boğdu
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...
Rize'de tek tuşla evin yönünü değiştiriyor
Rize'de tek tuşla evin yönünü değiştiriyor
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hatırlayalım' diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hatırlayalım' diyerek paylaştı