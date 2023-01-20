"Akit Medya'da FETÖ Borsası kurdular! Ünlü işadamından kaç para aldığınızı biliyorum"

AKİT TV'de yaptığı sansasyonel yayınlarla tanınan Mehmet Özmen, geçtiğimiz günlerde tazminatsız olarak işten kovulmuştu. Özmen, Akit Medya Grubu'nun merkezinde FETÖ Borsası kurulduğunu belirtip, herkesin tanıdığı çok ünlü bir işadamının FETÖ dosyasını kapattırıp milyonlarca lira para aldıklarını söyledi. FETÖ Borsası'nda kimler var?

AKİT TV'nin "Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli" haberiyle tanınan muhabiri Mehmet Özmen, Akit Medya Grubu'yla ilgili şok iddialarda bulundu. Akit binasında FETÖ Borsası kurup işadamlarından milyonlarca lira aldıklarını iddia ettiği isimleri açıkladı. Özmen, Akit'teki FETÖ Borsası'nın başında Akit TV'nin yönetim kurulu başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun olduğunu iddia etti.

Akit'in merkezinde FETÖ Borsası...

Tazminatsız olarak Akit TV'den kovulduktan sonra günlerce süren "Akit'in gerçek yüzünü açıklıyorum" reklamı yapan Mehmet Özmen, Youtube zerinden bir video yayınladı. Özmen, "Bunlar Akit Medya'nın Genel Merkezi'nde FETÖ Borsası kurmuşlar" iddiasında bulundu. İşte Mehmet Özmen'in o iddiaları...

FETÖ Borsası'nda kimler var?

- AKİT’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ Borsası'nın merkezinde kimler ar söyleyeyim mi? Bir yanda Osman Nuri Karahasanoğlu (Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı), bir yanda Serdar Uslu var...

- Öteki yanda da ünlü bir işadamı var. Ama onun kim olduğunu söylemeyeceğim, vakti zamanı gelince onu da söyleyeceğim ama önemli bir işadamı.

O ünlü işadamından kaç lira aldınız?

- O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye'nin tanıdığı en önemli işadamlarından bir tanesi. O işadamının FETÖ dosyasını kapatıp, karşılığında kaç milyon lira aldığınızı, neler yaptığınızı çok iyi biliyorum.

FETÖ Borsası'ndan milyonları götürdünüz

- Biz burada kelle koltukta Allah rızası için, vatan için millet için mücadele ederken, siz FETÖ borsası kurup milyonları götürdünüz.