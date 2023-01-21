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Metrobüste alacak verecek kavgası! Kadın baygınlık geçirdi o anlar kamerada!

İSTANBUL Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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