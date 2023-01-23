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Binali Yıldırım "iddia ediyorum" diyerek açıkladı: Hiçbirinde yok!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Binali Yıldırım "iddia ediyorum" diyerek açıkladı: Hiçbirinde yok!

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye'deki sağlık modeline dikkat çekti. Yıldırım, "Türkiye'deki sağlık modelinin Amerika'da bile olmadığını, Avrupa'da bile olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.

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 Türk Dünyası ile birlikte büyüyen Türkiye Çalıştayı Programı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Yıldırım, “Sağlıkta Türkiye tecrübesi diye bir başka çalışmadan bahsetmek istiyorum. Tabi hepiniz biliyorsunuz ve takdir ederseniz ki Türkiye son 20 yılda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi." dedi ve şöyle devam etti:

Bu dönüşüm sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında hissedildi ve merak edildi. Birçok ülke de bizim sağlıktaki dönüşümümüzü bu modeli uygulamak için Türkiye'den destek istediler. Türkiye bu desteği Orta Doğu'da ve başka ülkelere halihazırda veriyor.

"Şunu iddia ediyorum ki..."

Yani şunu iddia ediyorum ki Türkiye'deki sağlık modelinin Amerika'da bile olmadığını, Avrupa'da bile olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun tabii bir bedeli var elbette ki ama insan sağlığından daha büyük bedel de yoktur. Çünkü bizim inancımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla sağlık konusunda Türkiye tecrübesinin de teşkilat içinde önemli bir konu olduğunu bu şekilde ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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