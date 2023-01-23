BIST 5.558
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.165,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

'Sıra beklemem' dedi tezgahta bulunan ilaçları dağıttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Sıra beklemem' dedi tezgahta bulunan ilaçları dağıttı

Kayseri’de ilaç almak için eczaneye gelen ve "sıra beklemem" dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı, ardından da ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Abone ol

Kayseri’de geçtiğimiz gün Şehir Hastanesinin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa, eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti.

Bunun üzerine önce eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs, dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye giren şahıs, tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs da aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

"Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz"

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olayı kınayarak, şiddete çözüm bulunmasını istedi. Akın, "Geçtiğimiz gün Kayseri Şehir Hastanesinin karşısında bulunan eczanemizde hiç tasvip etmediğimiz bir olay meydana geldi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz biline. Maalesef ki hem eczacımız hem de personelimiz saldırıya maruz kaldı. Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir olay yok. Kendini bilmez bir vatandaş ilaç sırası beklemek yerine orada bekleyen diğer vatandaşların hakkına da girerek kendisine öncelük istemiş. Ardından da hem eczacımıza hem de eczane çalışanlarına ağır hakaretler ederek eczacılarımız şiddete maruz kalmıştır. Bu konunun yasal olarak takipçisi olacağız. Gerekli mercilerle de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünün artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplantısı başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması geliyor
Kabine toplantısı başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması geliyor
AK Parti'den yeni EYT açıklaması! Maaşlar toplu mu yatacak?
AK Parti'den yeni EYT açıklaması! Maaşlar toplu mu yatacak?
Canan Kaftancıoğlu yine sahnede mesajı İmamoğlu'na mı?
Canan Kaftancıoğlu yine sahnede mesajı İmamoğlu'na mı?
"Karne hediyesi et" haberi olay oldu! Anne ve kasap konuştu gerçek bambaşka çıktı
"Karne hediyesi et" haberi olay oldu! Anne ve kasap konuştu gerçek bambaşka çıktı
Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada
Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada
Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Birleşik Kamu İş şok eden raporları yayımladı
Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Birleşik Kamu İş şok eden raporları yayımladı
Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik
Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik
Mustafa Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim
Mustafa Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu