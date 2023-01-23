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İstanbul'da 13 günde 6 araç çaldı! Suç kaydını duyanlar inanamadı: Bu nasıl dışarıda!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 13 günde 6 araç çaldı! Suç kaydını duyanlar inanamadı: Bu nasıl dışarıda!

İSTANBUL'da Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 13 günde 6 otomobilin çalınması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde araçları aynı kişinin çaldığı ortaya çıktı. 93 suç kaydı olduğu ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Yakası’nda 4 ilçede araç çalındığı ve bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

6 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında peş peşe otomobil hırsızlığının meydana geldiği belirtildi.

6 Ocak'ta Ateşehir'de S.N.D.'ye ait cipin park halindeyken çalındığı, 3 gün sonra Kartal'da M.B.'nin lüks aracının çalındığı, İçerenköy’de 12 Ocak’ta M.B.'nin aracının çalındığı, 16 Ocak’ta Sultanbeyli'de C.G'ye ait aracın çalındığı, 17 Ocak'ta Sancaktepe'de C.T.'ye ait aracın çalındığı, 19 Ocak’ta ise H.Y'nin aracının çalındığı belirlendi. 13 Ocak tarihinde ise Çekmeköy’de V.A.’ya ait lüks marka otomobilden hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 93 suç kaydı bulunan Ağabey Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 34 aranması bulunan şüpheli Ağabey Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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