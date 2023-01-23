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Antalya'da dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı

ANTALYA'da apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam ölü bulundu. Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın ölümü, 2 gün dükkandan çıkmayınca ortaya çıktı.

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Olay, Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 aydır bir dükkanda yalnız yaşayan Naci Yanık’ı (72) 2 gün boyunca göremeyen arkadaşları dükkana geldi.

Camdan içeriye baktıklarında Yanık’ın koltuk üzerinde hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dükkanını kapısının içten kilitli olması üzerine polis ekipleri odunla camı kırarak içeriye girdi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Naci Yanık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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