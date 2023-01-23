CHP'de koltuk kavgası başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? İşte kavgaya tutuşan isimler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kongreye kadar yerine Faik Öztrak geçiyor. Ancak kongrede CHP Genel Başkanlığı için kıyasıya bir savaşa hazırlık var. Kimler Genel Başkan olmak istiyor?.. Kimler kimlerle gruplaştı?.. Şansı en yüksek aday kim? İşte CHP kulisleri...

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Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Altılı Masa'nın adayı olarak en güçlü isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak gösteriliyor. Bu da CHP içinde koltuk kavgasını şimdiden başlattı. 'Partisiz cumhurbaşkanı' vaat eden Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası kazanması durumunda CHP liderliğini bırakacağı belirtiliyor. CHP'nin kongresine kadar ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Kurultay'a kadar 'emanetçi' olarak Faik Öztrak'ın oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tekrar partiye dönmesi zor

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CHP'de yeni liderin kim olacağı sorusunu da parti içinde daha fazla merak konusu haline getiriyor. Çünkü 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun yaşı da hesaba katıldığında seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı sonrası yeniden CHP liderliğine dönmesi pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla seçilecek yeni lider, CHP'nin önümüzdeki yıllarına damga vuracak kişi olacak.

Emanetçi Faik Öztrak olacak

Bundan dolayı seçimden sonra CHP'de bu sefer de genel başkanlık için ciddi bir yarışın başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Independent Türkçe'nin haberine göre, olası lider adayları arasında erken bir mücadele başlamaması için Kılıçdaroğlu'nun yerine vekalet edecek isim şimdiden belli. Kılıçdaroğlu'nun istifası halinde kongreye kadar genel başkanlık görevini vekaleten Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak’ın yürüteceği öne sürülüyor.

İkinci isim Bülent Tezcan...

CHP'nin ekonomi kurmayları arasında olması nedeniyle Öztrak'ın yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmesi durumunda ise kongreye kadar vekalet görevinde Kılıçdaroğlu'na yakın bir diğer genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın adı öne çıkıyor.

Liderliğe aday olması muhtemel 4 isim

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu sonrası olası lider adayları arasında şimdilik 4 kişinin adı geçiyor. Öncelikle parti örgütü ve teşkilat yönetiminden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 3 grup başkanvekilinden biri olan Özgür Özel'in liderlik noktasında talepkar olacak isimler arasında olduğu iddia ediliyor.

Biri örgütte etkin biri popüler

Salıcı'nın parti içerisinde örgütsel düzeyde ve delege bazında etkinliği olduğu biliniyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Salıcı'ya yakın isimler arasında. Özgür Özel ise parti tabanında Salıcı kadar etkin olmasa bile siyasi polemiklerdeki ustalığı ile parti dışındaki kamuoyunda daha bilinen ve popüler bir isim.

Ekrem İmamoğlu'na 2024 seçimi engeli

Bugüne kadar cumhurbaşkanlığı adayları arasında adı anılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı da Kılıçdaroğlu sonrası parti liderliği için geçen isimler arasında yer alıyor. Ancak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden dolayı İmamoğlu'nun CHP liderliğine adaylığı bu seçimin sonucu görülmeden önce düşük görülüyor. Çünkü İmamoğlu'nun kurultayda aday olup kazanması halinde İBB Başkanlığı'nı bırakması gerekecek. CHP'nin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa dahi yerel seçim öncesinde böyle bir riski alarak İstanbul'u AK Parti'ye bırakmak istemeyeceği belirtiliyor.

Tekin de aday olabileceğini söyledi

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de daha önce yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması halinde genel başkanlığa aday olabileceğini belirtmişti.Tekin'in de olası kongre öncesi tabanın nabzını tutarak iyi sinyaller alması halinde liderlik yarışına girebileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu kimi işaret ederse lider o olur

Bütün bu süreç içerisinde tabii ki belirleyici olacak unsur ise Kılıçdaroğlu’nun kimi işaret edeceği. Cumhurbaşkanı adayı olup kazanması halinde popülaritesi tavan yapacak bir Kılıçdaroğlu'nun CHP üyeliğinden istifa etse dahi işaret etmeyebileceği bir ismin liderliği kazanmasına imkansız gözüyle bakılıyor.