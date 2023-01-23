Hollanda'da Kuran'a saldırı! İsveç'ten sonra Pegida Hollanda'da Kur'an yırttı
İSVEÇ'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalı tartışılırken bu kez de Hollanda'da bir başka siyasetçi kameralar önünde Kur'an yırttı. İslamofobik Pegida'nın Hollanda'daki temsilcisi Edwin Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i yırtarak katıldı.
İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına bir yenisi daha eklendi. İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın polis kalkanı eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürerken Hollanda'da da İslam'a yönelik saldırıları ile bilinen Pegida Kur'an-ı Kerim'i yırtarak katıldı.
İslam karşıtı rezil eylemlerle anılan Pegida'nın Hollanda'daki temsilcisi Edwin Wagensveld, elinde megafonla skandal eylemini duyura duyura yürüdü ve ardından da Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.
Bir tek polis bile gelmedi
Daha önce iki kez bu eylemi gerçekleştirmek isteyen Wagensveld, gözaltına alınmıştı. Bu eyleminde ise polis ortada bile yoktu.
İsveç'te de Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan, iğrenç eylemini yaparken İsveç polisi kendisini korumaya almış ve kimsenin yaklaşmasına izin vermemişti.