Demirtaş'tan liderlere dikkat çeken ortak aday çıkışı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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6 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni bir seçim açıklaması yaptı. Ortak aday vurgusu yapan Demirtaş muhalefet liderlerine seslenerek, "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" dedi.

Son dönemde seçimlere yönelik açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Demirtaş, "ortak aday olmasın diye herkesin çırpındığını" söyleyerek "Bu nasıl akıl tutulmasıdır?" diye sordu.

"Bu nasıl akıl tutulmasıdır?"

Demirtaş, paylaşımından şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi Ya mutlak diktatörlük Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız."