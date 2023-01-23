Sevgilisini külotlu çorapla öldürmüştü şarkıcı Seçil olayında flaş gelişme! Meğer..

İstanbul'da, eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i başına vurduktan sonra külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, yönetmen Mustafa Nebi Filik'in de ifadesinin alındığı öğrenildi.

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Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik de cinayetle ilgili ifade verdi.

HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semin Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre cinayet dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesi alındığı ortaya çıktı.

O isme ulaşıldı

Semih Sevim’in cesedinin bulunmasından sonra çalışma yapan İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayeti eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin işlediğini belirlemişti. Olayla ilgili incelenen tüm bağlantılar kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ismine ulaşıldı.

Seçil Çiftçi evinde kalmış

Yönetmen Filik'in, hem Seçil Çiftçi’yi hem de öldürülen Semih Sevim’i tanıdığı ortaya çıktı. Jandarma ve savcılıkta ifadesi alınan Filik, Seçil Çiftçi’yi tanıdığını söyleyerek, "Seçil bir dönem Şişli’deki evimde kaldı. Evimin bir odasını kiraladı. Daha sonra ben ayrıldım. O tek başına kalmaya başladı" dedi.

Semih ilk onun yanına gitmiş

Semih Sevim'i, Seçil’in aracılığı ile tanıdığını belirten Filik, "Aralarındaki husumetten bilgim vardı. Hatta aralarındaki bir dosyada Seçil lehine tanıklık ettim" dediği öğrenildi. Semih'in yeğeniyle 24 Aralık günü kendi ofisine geldiğini anlatan Filik, "Burada oturduk. Semih bana kendisini yanlış tanıdığımı söyleyerek kötü bir insan olmadığını belirtti. 24 Aralık 2022 ile 27 Aralık 2022 arası benim ofisimde kaldı" dedi.

Yönetmen Mustafa Nebi Filik, Semih’i en son 28 Aralık akşamı gördüğünü belirterek, "Semih akşam saatlerinde ‘Seçil’in yanına gidiyorum’ diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha haber alamadım. Kendisine ulaşmaya çalıştım. Çantası benim ofisimde kalmıştı. Telefonla kendisini aradım telefonu kapalıydı" dedi.

Ne bıçak ne de silah vardı

Bir gün sonra Semih’in akrabasının kendisini aradığını ifade eden Filik, Semih’e ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Kendisi de, Semih’in en son Seçil’in evine gittiği söylediğini anlatan Filik, "Jandarma ofisime gelince Semih’in vefat ettiğini duydum. Semih yanımda bulunduğu süre içinde ve ayrıldığı sırada üzerinde silah veya bıçak görmedim" dedi.

Seçil Çiftçi, verdiği ifadesinde Semih Sevim’in olay günü kendisine bıçak çektiğini iddia etmişti.

Ne olmuştu?

Semih Sevim, Tokat’tan 23 Aralık günü İstanbul’a geldi. Eski sevgilisi Seçil Çiftçi ile barışmak için 26 Aralık günü çiçekle evine gitti. Ancak Sevim, Çiftçi tarafından içeri alınmayarak gönderildi. Çiftçi o anları da videoya aldı. 27 Aralık günü Seçil ve Semih’in mahkemelik oldukları konuyla ilgili davaları görüldü ve mahkeme nisan ayına ertelendi.

28 Aralık akşamı Semih Sevim, Seçil Çiftçi ile konuşmak için evine gitti. Olay bu tarihte meydana geldi. Çiftçi’nin iddiasına göre, kendisine saldırmak isteyen Sevim’in kafasına önce sopayla vurup sonra külotlu çorapla boğarak öldürdü.

Çiftçi, Sevim’in üzerindeki kimlik ve cep telefonunu parçalayarak attı. Çağırdığı babası C.Ç. ile birlikte Sevim’in cesedini Sancaktepe’de ormanlık alana attı. Sevim’in ailesi Semih’e ulaşamayınca 30 Aralık günü Tokat’ta kayıp başvurusunda bulundu. Semih’in cansız bedeni, 1 Ocak'ta bulundu. Kimliği yapılan parmak izi incelemesi sonrasında, 3 Ocak günü belirlendi.