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Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!

Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda stoper transferine yoğunlaştı. İstanbul ekibinin eski Trabzonspor oyuncusu Edgar le ile anlaştığı ifade edildi.

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Başakşehir, bir süredir defansın göbeğine oyuncu arıyordu. Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Edgar Ie ile görüşen Başakşehir, oyuncuyla anlaştı ve İstanbul'a davet etti.

A Spor'un haberine göre Edgar'a 1.5 yıllık sözleşme önerildi ve anlaşma sağlandı.

Başakşehir'de takımdan ayrılması beklenen Ndayishimiye'nin yeri Edgar ile dolacak. Ndayishimiye'den 16 milyon euro kazanılması bekleniyor.
Edgar Trabzonspor forması giyerken sakatlanmış ve tecrübeli savunmacıyla yollar ayrılmıştı.

Kulüpsüz olan oyuncu sağlığına kavuştu ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Edgar, Trabzonspor'da Vitor Hugo ile iyi bir ikili oluşturmuş ve geçen seneki şampiyonlukta ilk yarıda önemli katkı sağlamıştı.

Kaynak: A Spor

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