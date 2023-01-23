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Türk halkı kararını verdi! İsveç'in NATO üyeliği anketi

Türk halkı kararını verdi! İsveç'in NATO üyeliği anketi

Anadolu Ajansı (AA), İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Twitter'da anket başlattı. Sonuçlara göre, Türk halkı İsveç'in NATO üyeliğine desteğe sıcak bakmıyor.

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AA'nın Twitter hesabındaki ankette kullanıcılara "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusu yöneltildi.

Saat 20.30 itibarıyla yaklaşık 45 bin oyun kullanıldığı anket sürüyor. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 92'si 'hayır' derken, yüzde 7'si 'Evet' dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'i desteklemeyeceğini duyurdu

Kabine toplantısının ardından İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili sert sömzler sarf eden Başkan Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda desteklemeyeceklerini açıkladı.

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