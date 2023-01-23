Başakşehir, Edgar Ie'yi kadrosuna kattı

Başakşehir, Edgar Ie ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Başakşehir, kadrosunu Edgar le ile güçlendirdi. Yapılan açıklamada, daha önce Trabzonspor forması da giyen Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1.5 yıllık sözleşme

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."



Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de Trabzonspor formasını 2 sezon boyunca terleten stoper oyuncusu, 61 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Edgar'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle sözleşmesi feshedilmişti.