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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ÜMRANİYESPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI YAYIN)

İLK 11'LER:

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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