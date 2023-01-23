Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
ÜMRANİYESPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI YAYIN)
İLK 11'LER:
ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.
STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1