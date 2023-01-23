BIST 5.404
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.162,25
HABER /  GÜNCEL

YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası! 4 yargı organının 2'sinin başında...

YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası! 4 yargı organının 2'sinin başında...

YSK'nın mevcut başkanı dahil 5 üyesinin görevi yarın sona eriyor. YSK başkanlığına Ahmet Yener seçilirse, 4 yargı organının 2'sinin başında Yener kardeşler olacak

Abone ol

Sözcü Gazetesinden Veli Toprak'ın bugünkü haberine göre, 11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi yarın sona erecek. Kritik 2023 seçimlerini yürütecek olan YSK'nın yeni başkanı bir hafta içinde belli olacak. Başkanlık koltuğuna en yakın aday olarak Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi ve halen YSK üyesi olan Ahmet Yener gösteriliyor.

Geçen hafta yapılan seçimde Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine Ali Çopur ve İsmail Kalender seçildi. Ancak Yargıtay'da 11 oylama yapılmasına rağmen sonuca ulaşılamadı. Yarına kadar Yargıtay 3 seçmiş olacak.

Mevcut üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özüpek, Orhan Usta, Ali Ürker ve battal Söğüt ile 5 yeni üyenin katılmasından sonra kendi içinde başkan ve başkanvekili seçecek. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oyu alan YSK'nın yeni başkanı olacak.

Uzmanlığı iş kazaları

Başkanlık için en güçlü aday olarak gösterilen YSK üyesi Ahmet Yener'in en dikkat çekici özelliği ise Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi olması. Ahmet Yener hali hazırda, Yargıtay ve YSK üyeliği görevinin yanı sıra Adalet Bakanlığında hakim ve savcı mülakat komisyon üyeliği görevlerini de yürütüyor. Uzmanlık alanı iş kazaları ve meslek hastalıkları.

Sayıştay Başkanı Metin Yener de daha önce hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığında Personel Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ardından teamüllere aykırı olarak Sayıştay'a dışardan Başkan olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mimarlarından birisi olarak biliniyor.

YSK
ÖNCEKİ HABERLER
Çalılık alanda elinde kuş tüyü bulunan kadın cesedi bulundu
Çalılık alanda elinde kuş tüyü bulunan kadın cesedi bulundu
CHP'de koltuk kavgası başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? İşte kavgaya tutuşan isimler
CHP'de koltuk kavgası başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? İşte kavgaya tutuşan isimler
Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!
Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!
Demirtaş'tan liderlere dikkat çeken ortak aday çıkışı
Demirtaş'tan liderlere dikkat çeken ortak aday çıkışı
Sevgilisini külotlu çorapla öldürmüştü şarkıcı Seçil olayında flaş gelişme! Meğer..
Sevgilisini külotlu çorapla öldürmüştü şarkıcı Seçil olayında flaş gelişme! Meğer..
Antalya'da dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı
Antalya'da dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı
İstanbul'da 13 günde 6 araç çaldı! Suç kaydını duyanlar inanamadı: Bu nasıl dışarıda!
İstanbul'da 13 günde 6 araç çaldı! Suç kaydını duyanlar inanamadı: Bu nasıl dışarıda!
Hulusi Akar'dan İsveç'e net uyarı! Böyle giderse İsveç NATO'ya üye olabilir mi?
Hulusi Akar'dan İsveç'e net uyarı! Böyle giderse İsveç NATO'ya üye olabilir mi?
Dani Alves cinsel saldırıdan tutuklandı! O kadının ifadesi çıktı: Oral sekse zorladı...
Dani Alves cinsel saldırıdan tutuklandı! O kadının ifadesi çıktı: Oral sekse zorladı...
'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekile Portakal esti gürledi
'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekile Portakal esti gürledi
Diyanet'ten Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 120 ülkede eylem kararı!
Diyanet'ten Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 120 ülkede eylem kararı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti