Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen ve yaklaşık 3 saat 30 dakika süren, Kabine toplantısında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması, genel seçimlerin tarihi, terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Recep ayına, 21 Şubat'ta Şaban ayına ve 23 Mart'ta Ramazan ayına kavuşuyor, 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'na 28 Haziran'da kurban bayramına vasıl oluyoruz. Bilindiği gibi seçimlerin tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem kurban bayramı arifesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk.

"14 mayıs seçim için en uygun tarih"

Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anlayasımıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.

Seçim dönemini yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz"

Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, programlarını uygulamaya koyması, hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir. Türkiye artık kendi özgür politikaları ve eylemleri geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Ülkemizin sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir.

"Dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik"

Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine neyi dayattığına bakmadan istiklal ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık. Bizi kendi sorunlarımız altında ezmek için kullanılan araçları ya etkisiz hale getirdik ya sınırlarımızın dışına attık. Güvenliğimiz terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Yatırımı, istihdamı, ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerjide her alanda vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştuk. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine böyle bir fotoğrafla gitmektedir.

"Türkiye yüzyılı, ülkemizin milli vizyonu"

Türkiye Yüzyılı'nı herhangi bir siyasi program değil ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz. Son kabine toplantımızdan bugün yine eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurundaydık. Esnaf ve sanatkarlarımızla 10 Ocak'ta coşkulu buluşma gerçekleştirdik. Burada ahilerimizle hasret giderdik. Ertesi gün uluslararası ombudsmanlık konferansında dost ve kardeş ülkelerin kamu denetçileriyle insan haklarının geleceği üzerine değerlendirmede bulunduk. İstanbul'un en büyük kütüphanesini Rami Kışlası'nda açarak özellikle gençlerimize yeni bir kitap, kültür, sanat vahası kazandırdık. Muğla ve Fethiye'ye 14 Ocak Cumartesi yaptığımız ziyaret, toplu açılış, sivil toplum ve gençlerimizle kucaklaşmamızdan her bakımdan dolu dolu geçti.

"Romanlarla yüzyılın romanını yazmak kolay iş değil"

Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'le gündemimizdeki meseleleri değerlendirdiğimiz bir telefon görüşmesi yaptık. Meclis'teki grup konuşmamızda savunma sanayimize dönük saldırılar başta olmak üzere ülke gündemimize ilişkin kanaatlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Esenyurt'ta bünyesinde 5 ayrı Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, kız ve erkek yurtları, spor ve konferans salonu bulunan ülkemizin en büyük eğitim külliyesinin temelini attık. Aynı günün akşamı da Roman kardeşlerimizle yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz diyerek çok coşkulu, renkli, hasbi bir buluşma gerçekleştirdik. Romanlarla yüzyılın romanını yazmak öyle kolay iş değil. Bizi samimiyetle bağırlarına bastığımız için teşekkür ediyorum. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenesky ile bir telefon görüşmesi yaptık.

"10 tane kaptansız metro yaptık, haberleri bile yok"

Bursa'da bizleri muhabbet ve coşkuyla ağırlayan Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamları istedim, katılanların sayısını 120 bini bulduğunu bizlere söylediler. Ardından gençlerle çok çok heyecan dolu bir akşam geçirdik. Dün de İstanbul'da şehrin ulaşım sistemine çok büyük katkı sağlayacak, şehir merkeziyle havalimanı; yani Kağıthane'den havalimanına ulaşımı fevkalade kolay, hızlı, konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenler neyin ne olduğundan haberi yok. 'Bunun kaptanı yok mu' diye soruyor. Bilmiyor ki, bugüne kadar 10 tane kaptansız metro yaptık. Haberleri bile yok. Malum biz boğazın altından metroyu geçirdiğimiz zaman kimin aklı eriyordu bu işe. Bunu biz başardık. Avrasya Tüneli'ni boğazın altından geçirdiğimizde 'olmaz ya' diyorlardı. Oldu.