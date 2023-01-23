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6’lı masa İyi Parti’nin ev sahipliğinde tekrar toplanacak

6’lı masa İyi Parti’nin ev sahipliğinde tekrar toplanacak

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masanın 26 Ocak Perşembe, partisinin ev sahipliğinde yapacağı toplantıda "ilk kez yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağını" söyledi.

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Tarih henüz netleşmese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.

Bir toplantı daha

Ancak Erdoğan’ın yarışacağı, karşısında rekabet edeceği bir başka aday hala yok.

Muhalefet partilerinden oluşan 6’lı masa, ocak sonunda açıklamayı planladığı adayını konuşmak için yine toplanacak.

Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.

Fikirlerini beyan edecekler

Bugüne kadar defalarca oturup kalkan parti başkanlarının, bu kez fikirlerini netleştireceği belirtiliyor.

26 Ocak Perşembe günü yapılacak toplantıya dair detayları, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu verdi.

Cumhurbaşkanı adayının üzerinde durulacak

Zorlu,

“Perşembe günü İyi Parti ev sahipliğinde önemli bir toplantı olacak. Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. Tabii içeriğine ilişkin şu an bir detay vermem mümkün değil. İyi Parti olarak 13. cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.”

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