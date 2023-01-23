BIST 5.404
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.166,34
HABER /  GÜNCEL

2023 yılı hac kayıt başvuru süresi uzatıldı

2023 yılı hac kayıt başvuru süresi uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık" dedi.

Abone ol

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 yılı hac takvimine odaklandı.

Vatandaşlar büyük bir heyecanla hac kurasını beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir açıklama geldi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirtti. 

Başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı

"Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz" diyen Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi:

"Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık. Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş: Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz
Selahattin Demirtaş: Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz
Türk halkı kararını verdi! İsveç'in NATO üyeliği anketi
Türk halkı kararını verdi! İsveç'in NATO üyeliği anketi
6’lı masa İyi Parti’nin ev sahipliğinde tekrar toplanacak
6’lı masa İyi Parti’nin ev sahipliğinde tekrar toplanacak
Yeni yapılandırma paketiyle kamu borçlarının cezaları kalkıyor! Ehliyetler geri veriliyor
Yeni yapılandırma paketiyle kamu borçlarının cezaları kalkıyor! Ehliyetler geri veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’teki çirkin eylem herkese yapılmış bir hakarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’teki çirkin eylem herkese yapılmış bir hakarettir
Başakşehir, Edgar Ie'yi kadrosuna kattı
Başakşehir, Edgar Ie'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası! 4 yargı organının 2'sinin başında...
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası! 4 yargı organının 2'sinin başında...
Çalılık alanda elinde kuş tüyü bulunan kadın cesedi bulundu
Çalılık alanda elinde kuş tüyü bulunan kadın cesedi bulundu
CHP'de koltuk kavgası başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? İşte kavgaya tutuşan isimler
CHP'de koltuk kavgası başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? İşte kavgaya tutuşan isimler
Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!
Emre Belözoğlu istedi Başakşehir eski Trabzonsporlu ile anlaştı!