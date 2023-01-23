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Jorge Jesus: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim

Jorge Jesus: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Stat hakkındaki sözlerimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Burası güzel bir stadyum." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"En önemlisi 3 puan almaktı"

"Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarıda çok iyi oynadık. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı kazanmayı bildik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Bugün de bu şekilde kazandık."

"Golün dakikası olmaz"

"Golün dakikası olmaz. Gol, goldür. Son dakikada attığımız goller takımın son düdüğe kadar inandığının, savaştığının göstergesi. Maçın başında da sonunda da atsanız gol, goldür."

"Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim"

"Stadyum hakkındaki sözlerimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor maçında daha büyük stadyumda oynamışlardı. Bizim de böyle bir şansımız olabileceğini düşünmüştüm. Burası güzel bir stadyum."

"Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi"

"Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz."

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