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Fransa’da fırıncılar sokağa indi

Fransa’da fırıncılar sokağa indi

Artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi.

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Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. Başkentteki Nation Meydanı’nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler. Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.

Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler.

''Fırın kapanırsa işsiz kalacağım''

Gösteriye katılan Lucette Devale, "Bugün gösteriye katıldım. Benim bir işim var evime ekmek götürebiliyorum. Çalıştığım fırın sayesinde Geçimimi sağlıyorum. Patronum fırını kapatırsa işsiz kalacağım, evime ekmek götüremeyeceğim. Macron hükümetinin bu yaptığı kabul edilir gibi değil, çalıştığım fırının kapanmasını istemiyorum. Patronuma destek vermek için buradayım" dedi.

Gösteriye katılan fırın çalışanı bir genç ise, "Bizler Fransa'daki tüm fırıncı çırakları olarak patronlarımızı destekliyoruz. Birçok şeye zam yapılırken baget ekmeğe yüzde 15 zam yaptı hükümet, hiç bir fırın bunun altından kalkamaz, ama hükümet bunları düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamlara tepki

Protestoya katılan fırıncı çift yaptıkları açıklamada, “Paris'teki fırıncı esnafı olarak, elektrik fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek üzere buradayız. Elektrik faturaları 2, 5 hatta 10 ile çarpıldığını görüyoruz. Un, tereyağı, şeker fiyatları arttı, biz bunları ürettiğimiz ürünler için kullanmak zorundayız. Fırıncıların gelirinde yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir düşüş olduğu kesin. Ama bizim ürünlerin fiyatları hammadde veya enerji fiyatları kadar artmıyor. Bütün bu artışları aktarmak isteseydik, mağazalardaki ürünlerimizin fiyatını ikiye katlamamız gerekirdi. Bu mümkün değil. Baget fiyatını ikiye katlarsak daha az baget satarız. Daha az çalışana ihtiyacımız olur. Ancak tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak istiyoruz" dedi.

Normalde baget ekmeğe yılda 5 cent gibi bir zam yaptıklarının aktaran çift, elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı kullandıkları ekipmana yatırım yapamadıklarını, makinelerini yenileyemediklerini belirtti.

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