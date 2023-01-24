Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı

Emekli adayları yüksek maaş almanın formüllerini arıyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

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Emekli maaşları prime esas kazanç, çalışma süresi, yıl içindeki zamlar, enflasyon verilerine göre değişiyor.

İsteğe bağlı sigorta, Bağ- Kur yerine SSK'dan emekliliğin kendi içinde farklı avantaj ve dezavantajları bulunuyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı yüksek

Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler ise 9 bin gün prim ödemek zorunda olup, SGK'da ise 5 bin-7 bin 200 gün prim ödenerek emekli olunabiliyor.

SGK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor.

Son 3.5 yılı SSK'lı olarak tamamlarsa SGK statüsüne çevirmiş oluyor

Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor.

Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor.