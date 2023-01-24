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Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki

Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Tayyip ağabeyi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a tepki gösterdi.

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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından Yediyıldız'a tepki gösterdi.

"Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar"

Metiner, "Reis’e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis’e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" dedi. 

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