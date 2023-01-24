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Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Otomotiv üreticisi Ford'un Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

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ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi.

 Şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyuruldu.

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