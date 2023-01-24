Mardin'de lüks cipte 5 kişilik aileyi katlettiler! İfadelerini duyan şoke oldu: Önce şoföre sıktı...

Ben araçta bekledim, daha sonra silah sesleri geldi, dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm, arabadan çıktım. Ben arabaya doğru koşarken başka birinin olduğunu da gördüm, ben başka kimseyi görmedim, araçta beklerken korkmaya başladım, boş araziye doğru kimseyi çekiştirmedim, ben para almadım. F.A. bir çanta ve elbise aldı, ben kimsenin üstüne eşyasına dokunmadım, daha sonra arabayı panikten çalıştıramadım