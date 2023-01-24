Mardin'de lüks cipte 5 kişilik aileyi katlettiler! İfadelerini duyan şoke oldu: Önce şoföre sıktı...
MARDİN'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Wahide Haydar Casım (63), Abdullah Salih Mustafa (69), Çimen Şahin Halid (75) ve Ahmed Celaleddin İbrahim (45) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.K. ve F.A. isimli şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Mardin'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe silahlı saldırı düzenlenmiş ve araçtaki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin A.K. ve F.A. isimli şahısların ifadeleri ortaya çıktı.
A.K. isimli şahısın ifadeleri şöyle:
“F.A. bana aracın tekerinin patlak olduğunu söyleyerek durduracağını söyledi, arabayı ben kullanıyordum, F.A. camı indirerek tekerleklerin patlak olduğunu işaret etti, maktüllerin bulunduğu araba durdu, silahı F.A.’ya ben teslim ettim. Olay günü teslim etmiştim, Barış parkta kendisine vermiştim, silahı 4-5 ay önce İbrahim isimli şahıstan düğünler için almıştık. 25 tane mermiyi de olay günü İbrahim’den ben satın aldım.
Ben araçta bekledim, daha sonra silah sesleri geldi, dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm, arabadan çıktım. Ben arabaya doğru koşarken başka birinin olduğunu da gördüm, ben başka kimseyi görmedim, araçta beklerken korkmaya başladım, boş araziye doğru kimseyi çekiştirmedim, ben para almadım. F.A. bir çanta ve elbise aldı, ben kimsenin üstüne eşyasına dokunmadım, daha sonra arabayı panikten çalıştıramadım
F.A. bana tarif etti, önce Kızıltepe’ye sonra Mardin’e daha sonra da Midyat üzerinden Nusaybin’e geldik. Nusaybin’de arkadaşın evine gittim, silah bende duruyordu, yolda bana vermişti, evde kız arkadaşım da vardı, kız arkadaşım kendime bir şey yapmamam için silahı benden zorla aldı”