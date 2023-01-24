BIST 5.404
DOLAR 18,80
EURO 20,46
ALTIN 1.167,97
HABER /  GÜNCEL

Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım

Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım

Canan Kaftancıoğlu’nun önceki gün katıldığı bir panelde söylediği "İstanbul seçimlerinin mimarı, Kılıçdaroğlu'dur" sözleri tartışma yaratmıştı. Kaftancıoğlu’nun sözleri ile Meral Akşener’i ya da Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Kaftancıoğlu ise sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak “Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir” ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Hamburg'ta partisinin düzenlediği panelde yaptığı konuşma çok tartışılmıştı. Katıldığı panelde, "İstanbul seçimlerinin mimarı, Kılıçdaroğlu'dur" sözleri İYİ Parti lideri Meral Akşener'e mesaj olarak yorumlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "Bu cümlelerden bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim. Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir. Bana atfedilen bir durumu gerçek sahibine yüklemekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan o sözlere yeni açıklama geldi

Kaftancıoğlu, tartışma yaratan sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Halk Tv canlı yayınına telefonla bağlanan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Dün Hamburg'da katıldığım Hamburg Birliğimizin düzenlediği panelde, paneli düzenleyen arkadaşlar beni sahneye, 'İstanbul seçimlerinin mimarı' diye davet etti. Orada da böyle davet edilince, normalde siyasette insanlar başkalarının emeklerine konabilirler, ancak bunu kendi açımdan doğru bulmadığım için hak teslimi yapmalıyım dedim.

"Birilerine karşı söylenmiş sözler değildir"

'Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de seçimlerin mimarı CHP Genel Başkanı'dır' dedim. Bu cümlelerden bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim, bütün seçimlerin adayı vardır, örgütleri vardır, stratejik planlayıcısı vardır. Ama 'Yerel seçimlerin, tüm Türkiye'de seçim stratejisinin planlanması anlamında mimarıdır'dan kastım açıktır. Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir. Bana atfedilen bir durumu gerçek sahibine yüklemekten başka bir şey değildir.

"Adayın da hakkını teslim etmek lazım."

Elbette seçimler sadece stratejiyle de kazanılmaz, tek başına adayla da kazanılmaz, sadece örgütle de kazanılmaz. Seçimlerin kazanılmasının yolu doğru bir stratejiyle, doğru bir mimari tasarımla diyelim, doğru adayla, doğru örgütsel çalışmayla kazanılır. Bunların hiçbirinin birinden daha fazla ya da daha az önemi olmayacağı gibi, birinin bile eksikliği seçimlerin kaybedilmesi için gerekçedir. İstanbul seçimlerinde her şeyiyle ve çalışmasıyla adayın da hakkını teslim etmek lazım."

"Kimden izin alacağım?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın arkasında durduğunu sık sık belirten Akşener, "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü CHP'nin ve İYİ Parti'nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Dolayısıyla orada benim izne ihtiyacım yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım?" demişti.

"İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahseden Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu'nun sözleri, her fırsatta belediye başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı olarak birlikte kazandıklarını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir mesaj olarak yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Kripto para borsası Bitzlato'ya "kara para" operasyonu
Kripto para borsası Bitzlato'ya "kara para" operasyonu
Bir ülke daha TB2 için Türkiye'nin kapısını çalacak
Bir ülke daha TB2 için Türkiye'nin kapısını çalacak