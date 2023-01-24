Motorinden sonra benzine yine zam geliyor! Pompaya yansıyacak litresi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde önce 80 kuruş ardından 67 kuruş gelen zam sonrası benzin fiyatları 20 lirayı aştı. Ardından motorine de zam geldi. Motorinin litre fiyatına 1.05 lira zam yapıldı.Bugün ise yeni bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında artış bekleniyor.

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Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzine bir kez daha zam geliyor.Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorinin litresi ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 23.11 lira, Ankara'da 23.38 lira, İzmir'de ise 23.45 liradan alıcı buluyor.

Benzinin litresi ne kadar?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.