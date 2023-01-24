BIST 5.404
DOLAR 18,80
EURO 20,46
ALTIN 1.167,97
HABER /  EKONOMİ

Motorinden sonra benzine yine zam geliyor! Pompaya yansıyacak litresi ne kadar?

Motorinden sonra benzine yine zam geliyor! Pompaya yansıyacak litresi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde önce 80 kuruş ardından 67 kuruş gelen zam sonrası benzin fiyatları 20 lirayı aştı. Ardından motorine de zam geldi. Motorinin litre fiyatına 1.05 lira zam yapıldı.Bugün ise yeni bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında artış bekleniyor.

Abone ol

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzine bir kez daha zam geliyor.Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Motorinin litresi ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 23.11 lira, Ankara'da 23.38 lira, İzmir'de ise 23.45 liradan alıcı buluyor.

Benzinin litresi ne kadar?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye buz kesecek! 10 gün sürecek deyip uzmanlar uyardı: Kar o tarihte atağa geçecek!
Foto Galeri Türkiye buz kesecek! 10 gün sürecek deyip uzmanlar uyardı: Kar o tarihte atağa geçecek! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım
Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Kripto para borsası Bitzlato'ya "kara para" operasyonu
Kripto para borsası Bitzlato'ya "kara para" operasyonu