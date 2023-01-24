Türkiye buz kesecek! 10 gün sürecek deyip uzmanlar uyardı: Kar o tarihte atağa geçecek!
24 Ocak'ın hava raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Buna Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yurdun diğer bölümlerinde parçalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan kar beklentisi içindekilere de güzel haber geldi. Kar atağa geçecek sonra da tüm yurda yayılacak tarih çok yakın!
Meteoroloji genel müdürlüğü güncel hava raporunu paylaşırken uzmanlar kar yağışı uyarılarını sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.