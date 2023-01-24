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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yeni paylaşım Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yeni paylaşım Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikaste uğrayarak öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından cinayetle ilgili paylaşımda bulundu

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Ankara'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından cinayetle ilgili paylaşımda bulundu. "Aile olarak üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz" diyen Ayşe Ateş, "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" dedi.. Ayşe Ateş'in "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" ifadelerine yer verdiği paylaşımda "Aile olarak üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz" dedi.

Ayşe Ateş'in açıklaması şu şekilde:

"30 Aralık 2022 günü Cuma namazı çıkışı hain bir suikast sonucu şehit edilen eşim Sinan Ateş’in cenazesine ve ardından okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetlerine katılım sağlayan, memleketin dört bir yanında gönülden dua eden, Kur’an-ı Kerim okuyan-okutan, hayırlar dağıtan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna dair inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürüttüğüne inanıyoruz. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır.

Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce Allah’ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir.

Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hâsıl olması hâlinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır. Ülkücü Şehit Sinan Ateş’in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile…"

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