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Batshuayi ile Emre Mor arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batshuayi ile Emre Mor arasında gerginlik

Fenerbahçe - Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli futbolcular Batshuayi ve Emre Mor’un tartışması dikkat çekti. Müsabaka anında ikili arasında gergin anlar yaşanırken İrfan Can Kahveci araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakanın 0-0 devam ettiği sırada 58. dakikasında bir pozisyon sonrası Belçikalı forvet Michy Batshuayi, topun dışarı çıktığı esnada Emre Mor’un yanına geldi.

İkili bir süre tartışırken, araya giren İrfan Can Kahveci iki oyuncuyu sakinleştirerek uzaklaştırdı.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Batshuayi de 1 gole imza attı.

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