İki resim arasındaki farka bakın! Kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

Van Gölü havzasında etkili olan kuraklık ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdı. İşte Ocak 2020-2023 arasındaki büyük fark...

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Van Gölü havzası ve çevresini gösteren görüntüleri inceleyen öğretim üyesi Mustafa Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.

Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.

Akkuş "Van Gölü havzası önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor." dedi.