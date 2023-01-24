8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Önce uzaktan izledi sonrası feci bu halde bulundu

BOLU'da villa bahçesinde köpeğiyle oynadığı sırada fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, bir iş merkezinin çatısında elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den gelen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunu gördü ve uzaktan izlemeye başladı.

Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö., yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Küçük çocuğun eve girmesini fırsat bilen O.Ö., bahçede bulunan köpeğin kapısını açarak, köpeği dışarı çıkardı.

"Ben senin köpeğini gördüm"

Bahçede köpeğinin olmadığını fark eden küçük çocuk aramaya başladı. Şüpheli, bu kez çocuğun yanına giderek 'Ben senin köpeğini gördüm' dedi ve küçük çocuğu peşine taktı. O.Ö., köpeğini bulma vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinin çatısına götürdü. O.Ö. burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapattı, kollarını ve bacaklarını bağladı.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra eve gelen küçük çocuğun annesi, oğlunu bulamayınca panikledi. Evin kapısını açık gören anne, eşi M.Ö.’yü aradı. Herkes çocuğu ararken, şüpheli ise fidye istemek için evin yolunu tuttu. Evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö., panikleyip koşarak kaçmaya başladı.

Kovalamacayla yakalandı

Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis tarafından kovalanan şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çocuğu fidye için kaçırdığını ve Asayiş Şube Müdürlüğüne 50 metre uzaklıkta bulunan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti.