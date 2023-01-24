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Altılı Masanın seçim stratejisi belli oldu! CHP, 4 partiye 25 koltuk hediye ediyor! İYİ Parti seçime tek başına giriyor

Altılı Masanın seçim stratejisi belli oldu! CHP, 4 partiye 25 koltuk hediye ediyor! İYİ Parti seçime tek başına giriyor

ALTILI Masada seçim çalışmaları hızlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "41 şehirde tek başımıza seçime gireceğiz" dedi. DVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ise CHP listelerinden seçime girecek. 15 şehirde ise 6 parti tek liste ile seçime girecek. CHP, kendi listesinden seçime girecek 4 partiye 25 milletvekilliği verecek. Bu da CHP'li adayların eksi 25'le yarışa başlaması demek...

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra 6’lı masanın oluşturduğu komisyon çalışmalarını hızlandırdı. Partilerin genel merkezinde ilgili kurmayların katılımıyla yapılan çalışmalar netleşmeye başladı. Daha önce yapılan temaslarda seçime tek ittifak adının altında iki ya da üç liste ile girilmesi planlanıyordu. Ancak gelinen noktada tek ittifak altında iki liste ile seçime girilmesi ön plana çıkmaya başladı. 

İYİ Parti 41 şehirde kendi başına giriyor

Altılı Masa'daki yeni gelişme ile seçime ittifak altında iki liste ile girecek. Baraj sorunu olmadığı değerlendirilen İYİ Parti 41 şehirde kendi listesiyle seçimlere katılacak. İY Parti Genel başkanı Meral Akşener, “Bir komisyon kurduk. 41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde ortak liste yapalım istiyoruz.” dedi.

4 parti CHP listesinden seçime giriyor

Altılı Masa'daki DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise CHP listesinden seçimlere girecek. Yapılan ön çalışmada, bütün iller teker teker tarandı ve hangi ilden hangi partinin adaylarının seçime girebileceği konular taslak haline getirildi. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne seçilebilecek sıralardan toplam 25 milletvekili civarında bir yer verilmesi yaklaşımı öne çıktı. Sayılarda ilerleyen dönemde farklılıklar olabileceği ama taslağa sadık kalınacağı dile getiriliyor.

15 şehirde tek listeyle seçime girilecek

Çalışmalar sonucunda en kritik 15 il belirlendi. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi illerin içinde yer alan bu grupta tek liste ile seçime girilmesi bekleniyor. Örneğin İYİ Parti’nin daha güçlü olduğu Erzurum’da adayların bu partinin listesinden girmesi sağlanacak. Böylece bu illerde en fazla milletvekilinin çıkarılması hedefleniyor. Kurmaylar, bu 15 ilde Cumhur İttifakı’nın da tek listeyle seçime girme olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyor. 

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