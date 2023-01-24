Bomba kulis! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor! İkramiye 3 katına çıkıyor
Milyonlarca çalışan ve emekliye ek zam müjdesi... 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına, bayram ikramiyelerine yeni zam geliyor. Bu yılın zam şampiyonu emekliler olacak! İşte kulislerde konuşulan yeni asgari ücret, emekli e memur maaşı zam oranları...
18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin erkene çekilerek 14 Mayıs'a alınması neredeyse kesinleşirken, kulislerde adaylar kadar maaş zamları da konuşulmaya başlandı. Seçimlere çalışan ve emeklilerin alım gücünü yükselterek girmek isteyen iktidar, emekli ikramiyelerinden asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına bir ek zam yağmuru yağdırmayı planlıyor.
Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 54, emekli ve memur maaşlarına ise yüzde 30 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lirada 5500 liraya, en düşük memur maaşı da 11 bin 848 liraya yükseltilmişti. Ancak bu zamlar ne çalışanları ne de emeklileri memnun etmedi. Üst üste gelen zamlar da Ocak ayı zamlarını daha şimdiden silip götürdü.
14 Mayıs'ta yapılacağı ön görülen seçimler öncesi Ankara kulisleri de hareketlendi. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre seçim öncesi emekli ikramiyelerinden asgari ücret ve memur emekli maaşlarına kadar adeta bir ek zam sağanağı başlayacak.
Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in kulis haberine göre, iktidar olası 14 Mayıs genel seçimlerine emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planlıyor. Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şöyle: