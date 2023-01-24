Bomba kulis! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor! İkramiye 3 katına çıkıyor

Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 54, emekli ve memur maaşlarına ise yüzde 30 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lirada 5500 liraya, en düşük memur maaşı da 11 bin 848 liraya yükseltilmişti. Ancak bu zamlar ne çalışanları ne de emeklileri memnun etmedi. Üst üste gelen zamlar da Ocak ayı zamlarını daha şimdiden silip götürdü.