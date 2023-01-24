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Rus medyasından olay Türkiye iddiası! Başvurular red mi ediliyor?

Rus medyasından olay Türkiye iddiası! Başvurular red mi ediliyor?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Savaştan kaçan Rusların tercih ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye yer alıyor. Türkiye'nin son günlerde çok sayıda Rus'un oturma izni başvurularını reddettiği öne sürüldü. Moskova'dan Fethiye'ye yerleşen bir Rus, "Bize hangi belgeleri getirirsek getirelim şu anda Ruslara oturma izni verilmediği söylendi” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaştan kaçmak isteyen Ruslar, çareyi başka ülkelere gitmekte buldu. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, Türkiye'de daha çok Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti.

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