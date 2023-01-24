Crespo'ya bir haller oldu tel tel döküldü formsuz Crepso Twitter'da TT oldu

Fenerbahçe'de Crespo'nun son maçlardaki kötü performansı dikkat çekiyor. Portekizli ortaya saha oyuncusunun son Ümraniye maçındaki berbat oyunu Twitter'de TT oldu.

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Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertli takım kazandı ama Dünya Kupası arasına gitmeden önceki performasından uzak bir görüntü çizdi.

Futbolcuların genel anlamda form düşüklüğü gözle görülürken bir isim var ki öne çıktı.

İki ay öncesine kadar takımın kilit ismi olarak gösterilen oynadığı futbolla parmak ısırtan Miguel Crespo, inanılmaz bir çöküş içerisinde.

Crespo'nun halinden eser yok şimdi

Gol atan, attıran yaptığı presle rakiplerin orta sahada oyun kurmasına engel olan Crespo'nun yerinde yeller esiyor.

Ümraniye maçındaki kötü oyununa Jorge Jesus 45 dakika dayandı ve oyundan çıkarmak zorunda kaldı.

Crespo'daki bu sert düşüş maçtan sonra sosyal medyada çok konuşuldu. Crespo başlığı Twitter'da TT olurken, yüzlerce binlerce yorum yağdı.

Taraftarlar yaptıkları yorumlarda Jesus'un forma adaleti sağlayamadığı görüşünde.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, "Çıkar Crespo ve İrfanı !!!! Al Arda güler Emre Mor yeter artık cidden gerilmeye başladım." diye yazdı.

Taraftarların bir kısmı Crespo-Zajc ikilisinin birlikte oynaması önerisinde bulundu.