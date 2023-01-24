Ağrı'da karı-koca ve çoban kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu! Nedeni yasak aşk çıktı
AĞRI'da 3 kişi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde korkunç olayın yasak aşk yüzünden yaşandığı tespit edildi. İ.G. isimli şahıs kendi karısını ve yabancı uyruklu çobanı kafalarından vurarak öldürdü sonra da intihar etti.Abone ol
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünden korkunç haber! İ.K, karısı Ş.K ve adı öğrenilemeyen Afganistan uyruklu olan çoban pompalı tüfekle kafasından vuruş halde ölü bulundular.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.
Olayın sıcaklığıyla 3 kişiyi birisinin vurup kaçtığı düşünülse de gerçek sonradan ortaya çıktı.
Ahıra giden İ.G, önce eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen yabancı uyruklu çobanı daha sonra karısı Ş.G’yi pompalı tüfekle kafalarından vurdu.
Daha sonra İ.G. aynı tüfeği kafasına dayayarak ateşleyip yaşamına son verdi.