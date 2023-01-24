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NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt

NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt

Alman basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda destek beklememesi gerektiği ifadelerine tepki gösterdi. Stoltenberg, "İİfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü İsveç ve diğer NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer." ifadelerini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"İfade özgürlüğü kıymetli bir değer

"Almanya'da yayın yapan Die Welt televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu kınadı. "İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü İsveç ve diğer NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer. Bu tür uygunsuz hareketlerin otomatik olarak yasa dışı ilan edilmemesi de bu yüzden" ifadelerini kullandı.

"İsveç hükümeti bu eylemi açıkça kınadı" hatırlatması yapan Stoltenberg, kendisinin de 'başka insanlara yapılan bu tür hakaretlere ve Stockholm sokaklarında şahit olunan bu davranışlara' karşı olduğunu belirtti.

"Onay prosedürlerini hızlandırmalarını rica ediyorum"

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya ile yakın temasta olduğunu, Türkiye ile de iletişimi sürdürdüğünü söyleyen Stoltenberg, "Macaristan ve Türkiye'den kendi parlamentolarında onay prosedürlerini hızlandırmalarını rica ediyorum" çağrısı yaptı.

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