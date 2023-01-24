Canlı yayında porno film incelediler! Fulya Öztürk'ten Esra Ezmeci'ye şok suçlamalar...

FOX TV ekranlarında Fulya Öztürk ile Umudun Olsun programına, canlı yayında cinsel içerikli film izlenmesi damga vurmuştu. Fulya Öztürk programı bıraktı, programın psikoloğu Esra Ezmeci Fox TV'de yeni programa başladı. Fulya Öztürk, aylar sonra o skandal yayını Esra Ezmeci'nin kendi yerine program yapmak için kullanıldığını iddia etti. Yeni bir polemiğin kapısı aralandı.

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Uzun yıllar televizyon ekranlarında muhabirlik yaptıktan sonra FOX ekranlarında Fulya ile Umudu Olsun programını sunan Fulya Öztürk, programı bırakarak muhabirliğe geri dönmüştü. Programı yaparken bile muhabirlik yapmayı özlediğini sık sık dile getiren Fulya Öztürk, CNN Türk'te Özel Haberler Şefi olarak gazeteciliğe geri döndü.

Fox TV ekranlarında 'Fulya ile Umudun Olsun' isimli programda bir skandala imza atılmıştı. Canlı yayınlanan programda, Celal Bilgin isimli kişi, eşi olduğunu iddia ettiği kadının cinsel içerikli videosunu Fulya Öztürk ve programın psikoloğu Esra Ezmeci ile birlikte izlemişti. Bu skandal yayın büyük tepki çekmişti.

Esra Ezmeci o görüntüleri büyüttü

Fulya Öztürk, programını bitirmiş, yerine Esra Ezmeci benzer formatta yeni bir programa başlamıştı. Fulya Öztürk, aylar sonra canlı yayında cinsel içerikli filmin izletilmesiyle ilgili olarak, Esra Ezmeci'yi suçladı. Fulya Öztürk, "Bir görüntü vardı ama bir video değil, bir kadının göbek kısmı onu programda o zaman Esra Ezmeci büyüttü. Benim o kadar kurnazlığım yoktur reyting için" dedi.

Esra Ezmeci arkamdan iş çevirmiş

"Ben bir dönem Covid-19 oldum, 2 hafta uzak kaldım. Esra Ezmeci zaten onu deneyimlemişti. Galiba böyle bir program da yapmak istiyormuş kendisi. Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dedi.

Ya kardeşim gelin biraz dürüst olun!

Kendisi Fow TV'deki programı bıraktıktan hemen sonra Esra Ezmeci'nin proframa başlamasını hatırlatan Fulya Öztürk, "2-3 hafta sonra hemen program başladı. ’Ya kardeşim gelin dürüst olun ya?’ Gittiğimi duyunca istemiş galiba. Söyleyebilirdi ‘ben de yapmak istiyordum’ diye" ifadelerini kullandı.