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Orta gelirliye konut kampanyasında detay netleşti! İlk 3 yıl hazine katkısı

Orta gelirliye konut kampanyasında detay netleşti! İlk 3 yıl hazine katkısı

Orta gelirliler için açıklanan konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Bu yıl kampanyaya 2 milyar 750 milyon lira destek sağlayacak olan Hazine 2025 yılına kadar 18 milyar 220 milyon lira katkıda bulacak. 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının ise 85’inci taksitten itibaren geri alınması öngörülüyor.

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Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2 milyar 750 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.

Sabit ödemeli 15 yıl vadeli 


Program ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşların ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak.

Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlayacak. Etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmeleri için Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.

0.69, 0.79 VE 0.99 faiz oranları


Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı, kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.

Hedef 100 bin konut


Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.

İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2.75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek. Hazine katkısının maliyetinin, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılında 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira olması bekleniyor.

Aynı ilde ikamet şartı


Birinci ve ikinci bölgede program kapsamında konut sahibi olmak için son 1 yıl içinde resmi kayıtlara göre yerleşim yerinin aynı il olması gerekiyor. Pogramdan faydalanacak vatandaşların son 12 ay içerisinde 9 ay sosyal güvenlik primi yatırmış olması zorunlu olacak.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yasa teklifini Komisyon’a sunarken, Hazine katkısının geri alınma sürecine ilişkin olarak, 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının son sekiz yılda yani 85’inci taksitten itibaren geri alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Savaş, 85’inci taksite kadar kullanılan finansmanın faiz oranının, basit faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacağını; GERİ ÖDEME süresince ilave bir faiz alınmayacağını belirtti.

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