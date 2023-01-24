Finlandiya, İsveç'teki skandallar sonrası Türkiye ile NATO görüşmelerine ara vermek istiyor!

FİNLANDİYA, İsveç ve Türkiye ile NATO üyeliği için yürütülen üçlü görüşmeler konusunda geri adım attı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." dedi. İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemlere izin verilmişti. Bu da iki ülke arasındaki iliştileri germişti.

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İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi. Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi." diye konuştu. Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto şöyle konuştu:

Türkiye'deki seçimler nedeniyle...

"Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı. Haavisto, "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı'yla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüştüm ve durum seçimler nedeniyle yoğun ancak bu sürecin hala ilerleyebileceğini umut ediyoruz. Türkiye ile eskisi gibi iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki seçimler nedeniyle takvimde olası bir gecikme olabilir."

Provokatör siyasetçi Kur'an yaktı...

Finlandiyalı Bakan, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya olan ilgisinin değişmediğini belirtti. Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı. Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı.