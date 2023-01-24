BIST 5.371
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.171,23
HABER /  DÜNYA

Finlandiya, İsveç'teki skandallar sonrası Türkiye ile NATO görüşmelerine ara vermek istiyor!

Finlandiya, İsveç'teki skandallar sonrası Türkiye ile NATO görüşmelerine ara vermek istiyor!

FİNLANDİYA, İsveç ve Türkiye ile NATO üyeliği için yürütülen üçlü görüşmeler konusunda geri adım attı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." dedi. İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemlere izin verilmişti. Bu da iki ülke arasındaki iliştileri germişti.

Abone ol

İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi. Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi." diye konuştu. Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto şöyle konuştu:

Türkiye'deki seçimler nedeniyle...

"Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum."  değerlendirmesini yaptı.  Haavisto, "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı'yla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüştüm ve durum seçimler nedeniyle yoğun ancak bu sürecin hala ilerleyebileceğini umut ediyoruz. Türkiye ile eskisi gibi iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki seçimler nedeniyle takvimde olası bir gecikme olabilir." 

Provokatör siyasetçi Kur'an yaktı...

Finlandiyalı Bakan, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya olan ilgisinin değişmediğini belirtti.  Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı. Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayında porno film incelediler! Fulya Öztürk'ten Esra Ezmeci'ye şok suçlamalar...
Canlı yayında porno film incelediler! Fulya Öztürk'ten Esra Ezmeci'ye şok suçlamalar...
Başkan yeni zam ve hakları açıkladı! İşçiler davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı
Başkan yeni zam ve hakları açıkladı! İşçiler davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı
NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt
NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt
Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır
Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır
Bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurup kaçtı! Okey taşlarından parmak izi alındı
Bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurup kaçtı! Okey taşlarından parmak izi alındı
Ağrı'da silahlı saldırı haberi kan dondurdu! 3 kişiyi kafalarından vurarak öldürdü
Ağrı'da silahlı saldırı haberi kan dondurdu! 3 kişiyi kafalarından vurarak öldürdü
Rus medyasından olay Türkiye iddiası! Başvurular red mi ediliyor?
Rus medyasından olay Türkiye iddiası! Başvurular red mi ediliyor?
Mesajdaki linke tıkladı arkadaşları kabusu yaşadı
Mesajdaki linke tıkladı arkadaşları kabusu yaşadı
Karısının kayıtlarını ortaya çıkaran kocaya şok! Yargıtay "hukuka aykırı delil" dedi...
Karısının kayıtlarını ortaya çıkaran kocaya şok! Yargıtay "hukuka aykırı delil" dedi...
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor! Masada kritik konular var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor! Masada kritik konular var
Crespo'ya bir haller oldu tel tel döküldü formsuz Crepso Twitter'da TT oldu
Crespo'ya bir haller oldu tel tel döküldü formsuz Crepso Twitter'da TT oldu
8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Önce uzaktan izledi sonrası feci bu halde bulundu
8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Önce uzaktan izledi sonrası feci bu halde bulundu