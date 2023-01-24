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Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston 13 maç sonra kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston 13 maç sonra kazandı

NBA’de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadığı karşılaşmada Minnesota Timberwolves’u 119-114 mağlup ederek 13 maç sonra kazandı.

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NBA’e 7 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı’nda son sırada bulunan Houston Rockets, play-off’a kalma mücadelesi veren Minnesota Timberwolves’u 119-114 mağlup etti.

Houston’da 42 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydeden Jalen Green, kariyer rekoru kırarak gecenin en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 34 dakika 48 saniye süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle takımına katkı sağladı.

Minnesota’da ise 31 sayı, 3 ribaund ve 5 asist üreten Anthony Edwards ile 30 sayı, 3 ribaund ve 7 asist bulan D’Angelo Russell’ın performansları mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla 13 maç sonra kazanan Houston, galibiyet sayısını 11’e yükseltirken, Minnesota 25. yenilgisini aldı.

Boston Celtics, 9 maç sonra kaybetti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Orlando Magic’e 113-98 yenilerek 9 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Orlando Magic’de, Paolo Banchero 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Wendell Carter Jr ise 21 sayı, 11 ribaund ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldular. Boston’da ise Jayson Tatum 26 sayı 6 ribaund ve 7 asist, Jaylen Brown da 26 sayı 5 ribaund ve 3 asistle oynadılar. Bu sonuçla Orlando 18. galibiyetini elde ederken, Boston 13. mağlubiyetini aldı.

Lillard’ın double-double’ı galibiyeti getirdi

Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs’u 147-127 mağlup etti. Karşılaşmada 37 sayı, 12 asist ve 1 ribaundla double-double yapan Damian Lillard, takımına galibiyeti getirdi. Portland’da Anfernee Simons 26 sayı, Jusuf Nurkic 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular. San Antonio’da Keldon Johnson’un 20 sayı ve 4 ribaund, Jeremy Sochan’ın 18 sayı ve 6 ribaundluk performansları galibiyet için yeterli olmadı. Portland bu sonuçla galibiyet sayısını 22’ye yükseltirken, San Antonio 33. yenilgisini aldı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons: 130 - Milwaukee Bucks: 150
Orlando Magic: 113 - Boston Celtics: 98
Chicago Bulls: 111 - Atlanta Hawks: 100
Houston Rockets: 119 - Minnesota Timberwolves: 114
Utah Jazz: 120 - Charlotte Hornets: 102
Portland Trail Blazers: 147 - San Antonio Spurs: 127
Sacramento Kings: 133 - Memphis Grizzlies: 100

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