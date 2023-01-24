Kur'an yakan Paludan alçakça cevap verdi: Rusya büyükelçiliği önünde...

İSVEÇ'te Kur'an yakan Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan kendisine "terörist" diyen Çeçenistanlı Khamzat Chimaev'e cevap verdi. Paludan, "Kitaplarını (Kur'an-ı Kerim) Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi!

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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine "terörist" diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev'e sosyal medya hesabı Instagram'dan cevap verdi.

Paludan, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim." dedi.

İsveç vatandaşlığı da bulunan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç basınına konuşan Paludan, "pişman olmadığını" söylemişti. Palu'dan çok sayıda ölüm tehditleri aldığını söyleyerek 'korktuğunu' ifade etmişti.