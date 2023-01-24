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Bakan Koca sahte ilaç iddialarına noktayı koydu! Eczaneden alınan ilaç sahte olmaz

Bakan Koca sahte ilaç iddialarına noktayı koydu! Eczaneden alınan ilaç sahte olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eczanelerden alınan sahte ilaç" konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde kamuoyunu meşgul eden "Eczanelerden alınan sahte ilaç" konusuna dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca "İlaç takip sistemi ile raflardaki ilaçlar kayıt altında" ifadelerini kullandı.

SMA hastalarına 2 ilaç daha geliyor 

SMA Bilim Kuruluna ilişkin bir soru üzerine Koca, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye'de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız." bilgisini verdi.

Eczaneden alınan ilaç sahte olmaz

Sahte ilaç konusuyla ilgili soru üzerine Koca, sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini söyledi. Türkiye'de, dünyada benzeri olmayan İlaç Takip Sistemi'nin (İTS) bulunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"İlacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS'ye kayıtlıdır. Eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı. Bunun dışında yurt dışı ilaç adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar var. Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusuydu. Bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde, bizde ruhsatlı olmayan yurt dışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da İTS'ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun."

Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntının olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok." dedi.

Yakından takip ediyoruz

Piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi gibi ilaçlarda, mevsimsel olan hastalık sayısındaki artış kaynaklı, dünyada da Türkiye'de de zaman eksiklik yaşandığını söyledi.

İlaç üretimi arttırılacak

Üretimin yüzde 55 oranında arttırıldığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Buna rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Bu, özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu. Dünyada hammadde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık'ta kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası hammadde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki 2, 3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz."
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