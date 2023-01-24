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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması

Beklenen yağışlar gelmedi barajlar alarm veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şuan bir krizin söz konusu olmadığını belirtti. Kirişçi "Gerekirse depolarımızı kullanırız” dedi.

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Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yağışlar çok yetersiz şu an için bir kriz söz konusu değil"

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ve yağış olmayışından kaynaklı bir su sorunu yaşanma ihtimalini değerlendiren Kirişci, “Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız” açıklamasını yaptı.

"Çarşamba başlıyor"

Kirişci, çarşamba gününden itibaren Batı bölgelerinden başlayan bir yağış beklediklerini belirterek, “Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız” dedi.

Rekoltede bir düşüş yaşanma durumuna ilişkin de konuşan Kirişci, “Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” açıklamasını yaptı.

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