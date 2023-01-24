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İnternetten alıp arabasına koydu! 50 bin lira zarar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnternetten alıp arabasına koydu! 50 bin lira zarar etti

Öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, aracının motor yağını değiştirmek istedi ve internetten sipariş verdi. Durmaz, aldığı motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı.

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Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, piyasa değeri 200 TL daha ucuz olduğu için internetten sipariş verdiği motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı.

 Durmaz, internet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Durmaz, “Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim. Yağ geldi. Serviste değiştirirken yağın sahte olduğunu anladılar. Fakat yağı koymuşlardı. Nereden anladıklarını sordum. Etiket aynı, bidon aynı, emniyet bandı üzerinde bir kod olacaktı o yok dediler. Sonra yağı değiştirdim, sahte olmayan bir yağ koydum. Diğer yağı boşalttık ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı. Aracım bir süre sonra yatak sardı, 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt’te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara’ya gönderdik. Aracın motorunun yatak sardığını söylediler, bu da bana 50 bin TL’ye mal oldu” dedi.

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