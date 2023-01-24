Bahçeli'den Kur'an yakılması eylemine izin veren İsveç'e tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-Kerim’in yakılması eylemine izin veren İsveç hükümetine tepki göstererek, "Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı gibidir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da İslam'ın sancağını zedelemeye gücünü yettiremeyecektir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin hedefinde provokatif eylemlerin yuvası haline gelen İsveç vardı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adım adım 2023'e yürüyor geçmişten ilham alıyoruz. 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar benzerleri yaşanmıştır. 16 Nisan 2017 seçimiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci demokratik atılım olmuştur. 16 Nisan halk oylaması, Türk milletinin kendi geleceğine, kararına aracısız sahip çıkmayı belgelemiştir.

"Zillet İttifakı sırtını zalimlere dayamıştır"

Zillet ittifakı sırtını zalimlere sırtlanlara dayanıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamıştır. Kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'de muhalefet partileri kadar savruk acınası hallere düşmemiştir. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır.

"Vakit kaybetmeden HDP kapatılmalıdır"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleri ile tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi neyin arayışı neyin hazırlığıdır? AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteği ile AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir.

The Economist Dergisi kapağına tepki

Seçimler yaklaştıkça zehirli yılanlar ortaya çıkıyor. Bunlar aleyhimize kurgular yapan küresel üst aklın tercümanı olan karanlık odakların husumet aparatlarıdır.''

Joe Biden muhalifleri açıkça destekledi

Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan'ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışan 85 milyon vatandaşımızı karşısında bulacaktır. İşte meydan, işte millet, kendine güvenen durmadan gelsin beri. ABD Türkiye'deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir.

İsveç'teki provokasyon

İsveç hükümetine hatırlarım ki Allah tektir, ordusu Türk'tür. İsveç'te bir sapık, bir manyak yüce kitabımızı yakmıştır. Bu nefret saçan eylemi düşünce özgürlüğü olarak görenler de suç ortağıdır. İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Kukla yakmış, kuklacılar da planlamışlardır. Bu saldırganlığı kınamak gerçekten yetersizdir. Biz siyasi hedefleri görmek ve göstermek durumundayız. Türkiye'nin büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılmasına izin veren bizzat İsveç Hükümeti'dir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği terörizme verdikleri desteğin kesilmesine bağlanmıştır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışmalardan sonra endişeye kapılan İsveç'in, NATO üyeliğinin olumsuz sonuçlanmasını sağlamak ihtimal dahilindedir. İki ihtimal de faşist, ırkçıdır. Hedef sadece Türkiye değil tüm İslam alemidir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı gibidir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da İslam'ın sancağını zedelemeye gücünü yettiremeyecektir. NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz. Kur'an-ı Kerim bir kağıttan ibaret değildir. İlahi takdir ve hüküm bellidir. Yanacak olan günahkarlardır. Zalimlere destekçilerine seslenerek şu hükmü hatırlatıyorum; Allah'tan başka galip yoktur.

"NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz"

Aslında hedef sadece Türkiye değil Türk İslam alemidir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstehaktır. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz.'

"Altılı masa hala aday çıkaramadı"

Seçimler Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Zillet ittifakı henüz cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir.

"Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı iddia edenler hukuk cahili dış tazyikli ayak takımıdır"

Milletimizin gündemi zillet değil vatandır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı iddia edenler hukuk cahili, dış tazyikli ayak takımıdır.

14 Mayıs tarihi dikkate alındığında 31 Mart 2022 tarihinde kabul edilip 6 Nisan 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan seçim kanununda yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olamayacağını açıklayanlar demokrasi kaçkını, hukuk tanımaz kifayetsizlerdir. Bunların hepsi boşuna çırpınmaktadır.

Akşener'in silahlara veda sözleri

İP Başkanı'na silahlara veda sözlerini kullandıran hangi mihraklardır? Zillet İttifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Silahlara veda mesajını düşünüp tavır geliştirmesi gereken kişiler bir dönem yan yana oturduğumuz isimlerdir. PKK'ya kucak açanlar karşımızdadır. İyisiyle kötüsüyle zilletiyle zalimiyle hepsi birden karşımızdadır. Biz de diyoruz ki aziz milletim sıra sende.