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Meral Akşener 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor' iddiası! Gazetecileri fena işletmişler

Meral Akşener 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor' iddiası! Gazetecileri fena işletmişler

Altılı Masa'da Meral Akşener'in 'başbakan' yetkisine sahip tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği iddia edildi. Akşener o iddia için bakın ne dedi?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in muhalefet seçimi kazanırsa tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak istediği, bu konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlere duyurduğu iddia edildi. Gazeteci Murat Yetkin, o iddiayı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'na sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu konuları da 26 Ocak’ta görüşeceğiz. Bunlar Yol Haritası ve Ortak İlkeler Metnini ilgilendiren konular. Dolayısıyla benim bugünden diğer liderleri etkileyecek şekilde konuşmam doğru olmaz” dedi.

Birileri gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Yalan” dedi. Akşener, “Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Masa’daki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim” ifadelerini kullandı.

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